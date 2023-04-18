Мауру Виэйра: Путин пригласил президента Бразилии на ПМЭФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву побывать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров передал Луле письмо от Путина с приглашением приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге, — сказал министр иностранных дел Бразилии, его цитирует новостной портал G1.

По словам бразильского дипломата, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Бразилии личное приглашение от Владимира Путина. Однако неизвестно, когда именно это произошло, передает РИА Новости.

ПМЭФ по традиции состоится в Петербурге летом. В этом году форум назначен на период с 14 по 17 июня. Официальным гостем мероприятия станут Объединенные Арабские Эмираты.

Прошлый год стал для России годом испытаний и изменений. Мир перестал быть однополярным после начала специальной военной операции. Президент Владимир Путин заявил, что новый мировой порядок должен быть основан на законе и праве, а также стать более свободным и справедливым. «Вечерняя Москва» решила выяснить, кто для России является реальным другом и союзником на мировой арене. Обсуждалась в том числе и позиция Бразилии в свете последних заявлений Луиса Инасиу Лулы да Силвы.