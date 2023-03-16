«Друг познается в беде»: кого можно назвать союзником России

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Прошлый год стал для России годом испытаний и изменений. Мир перестал быть однополярным после начала специальной военной операции. Президент Владимир Путин заявил, что новый мировой порядок должен быть основан на законе и праве, а также стать более свободным и справедливым. «Вечерняя Москва» решила выяснить, кто для России является реальным другом и союзником на мировой арене.

Что не так с Западом?

С начала спецоперации страны Запада и их союзники ввели свыше 10 тысяч антироссийских санкций: против политиков, компаний, спортсменов и поставок природных ресурсов.

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Однако одним из переломных моментов во взаимоотношениях России и Запада стало введение потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, что вызвало еще большее напряжение между сторонами. Такой характер отношений с западными странами уходит корнями в историю: Запад всегда хотел завоевать территорию России, считает директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

— И Наполеон (Бонапарт — прим. «ВМ») объединил все страны Европы в поход против России, и Германия в период Второй мировой войны объединила почти все страны против Советского Союза. Это исторический факт: они нас ненавидят. У нас богатые территории, а в Европе слишком тесно. Кроме того, у них нет такого же количества природных ресурсов, как у России, — пояснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также эксперт обозначил разницу в представлении мироустройства Запада и России.

— Если западные страны занимались работорговлей, захватывали территории, создавали колонии, уничтожали местное население, то Россия планомерно ассимилировала и вводила элиты принятых в состав государств и народов. Эти элиты были приближенными к царскому трону и имели много полномочий, привилегий, — сказал специалист.

Начало спецоперации показало, что Запад до сих пор желает выполнить свой план по захвату России. По мнению эксперта, западные страны никогда не были друзьями для российского государства. И нынешнее положение дел лишь подтверждает эти слова. В связи с этим Россия начала активно продвигать свои национальные интересы, сейчас они заключаются в развитии взаимоотношений со странами Востока.

— Если мы хотим проводить национальную политику с собственными интересами, то разворот на Восток соответствует интересам России, — считает Михайлов.

Однако страны Запада, по мнению специалиста, предпримут максимум усилий для обострения конфликта Китая и Индии, чтобы помешать России начать полноценную работу в этом направлении.

Союзники России

Начало спецоперации на Украине повлияло на политику различных стран, в связи с чем на совершенно ином уровне начал развиваться экономический союз в формате РИК между Россией, Индией и Китаем. Помимо этого, российское государство имеет ряд тесных взаимоотношений в составе BRICS (межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)

Формат РИК — Россия, Индия, Китай

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил «ВМ», почему России и странам Востока выгодны развитые взаимоотношения. В первую очередь эксперт подчеркнул открытие нового энергетического рынка.

— Индию и Китай интересуют энергетические и сырьевые ресурсы России. Китай является крупным производителем нефти, однако он потребляет огромное количество энергоресурсов. В Индии с нефтью похуже, но она является крупным добытчиком угля и его потребителем, — подчеркнул он.

Помимо этого, индийское государство активно занимается переработкой нефти, что говорит о востребованности такого продукта в стране. Еще одно выгодное направление для сотрудничества — аэрокосмическая сфера.

— У нас есть высокие достижения в этой области, у Китая есть теоретические и практические достижения в освоении космоса, КНР сейчас выходит в этой сфере на лидирующие позиции. Индия очень хороша в теоретических разработках и программном обеспечении, — сказал специалист.

Также стороны заинтересованы в развитии информационных технологий и здравоохранения. В частности, в Индии и Китае развита фармацевтическая промышленность.

Иран

Президент России Владимир Путин 6 марта провел телефонные переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия двух стран. Разговор включил в себя тему реализации совместных инфраструктурных проектов. «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с политологом, экспертом международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархадом Ибрагимовым, стоит ли ожидать развития отношений в различных сферах между странами.

Активное взаимодействие в военной сфере между двумя государствами вполне возможно, однако уже сейчас страны сотрудничают по ряду других отраслей: гуманитарная, экономическая, культурная и так далее.

— Россия давно присматривалась к Ирану и была заинтересована в том, чтобы углубить кооперацию с Исламской Республикой. Сейчас Запад очень критикует Иран за якобы поставки беспилотников в РФ, хотя этот факт не имеет место быть, поскольку нет никаких доказательств этому — лишь предположения и догадки, — пояснил эксперт.

При этом у России и Ирана есть все возможности, чтобы сотрудничать в военной отрасли. Ибрагимов напомнил о наличии богатого опыта российского государства в этой сфере. Кроме того, Ирану приходится постояно обновлять свои вооруженные силы, поскольку они ведут свою борьбу в регионе с западным режимом.

— Наше активное сотрудничество может перейти во что-то большее. Есть все шансы, что на территории Ирана будут российские предприятия, на территории нашей страны могут быть иранские заводы, к примеру, по производству автомобилей. Также Иран может вступить в структуру ЕАЭС (Евразийский экономический союз), что придаст большой импульс для организации, — считает специалист.

Эксперт Беляев в свою очередь подчеркнул, что у России с Ираном может быть целый комплекс взаимоотношений в автомобильной, военной и машиностроительной промышленности. Лидеры иранской власти в лице президента Сейида Ибрахима Раиси и окружения верховного лидера страны Али Хаменеи видят программу развития государства в сотрудничестве с Россией в военно-политической сфере, а с Китаем — в экономической.

— По их мнению, подобного рода формула поможет Ирану избежать тех рисков, которые подразумевает изоляцию со стороны Запада, а также удержать ситуацию в стране в целом, — сказал Ибрагимов.

Турция

История российско-турецких взаимоотношений — достаточно сложный вопрос. С одной стороны, между странами прошло 12 ожесточенных войн, с другой — две некогда крупные империи уже в наши дни пытаются построить взаимовыгодные отношения в разных отраслях.

На сегодняшний день Турцию можно назвать важным, значимым и надежным партнером России, считает Ибрагимов. Анкара не боится высказывать свою позицию, несмотря на попытки западных стран уколоть Россию.

— Говорят: «Друг познается в беде». Когда сегодня страны Запада пытаются уколоть Россию, единственная страна, которая не боится высказывать свою позицию, — это Турция. При этом внешняя политика президента Эрдогана (Реджеп Тайип — прим. «ВМ») исходит исключительно из интересов своего государства, — заявил политолог.

Такая формула подразумевает ведение независимой внешней политики, что в свою очередь способствует укреплению российско-турецких отношений. При этом в истории взаимоотношений России и Турции действительно были трудные периоды, в частности немалочисленные войны. Однако они, объяснил собеседник «ВМ», происходили из-за подстрекательств со стороны Британии, Франции и Запада в целом. По его мнению, западные государства не хотели создания союза между Османской и Российской империями.

— В истории бывало всякое. В свое время Россия освободила Болгарию и Грецию от Османской империи, сегодня Болгария и Греция выступают чуть ли не главными ястребами, соревнуясь в том, как бы больше санкций ввести против России. А Турция, с которой мы воевали, ведет себя более чем конструктивно, — отметил Ибрагимов.

Однако выход на новый уровень взаимоотношений будет возможен лишь в том случае, если турецкое государство продолжит проводить независимую внешнюю политику. В ином случае стремительное развитие отношений приостановится. И западные страны, по словам Ибрагимова, специально для этого пытаются продвинуть своего кандидата (Кемаль Кылычдароглу, турецкий политик — прим. «ВМ») на предстоящих выборах президента Турции.

Сербия

Теплые взаимоотношения России и Сербии начались еще в XX веке: Российская империя оказала значительную поддержку сербскому государству во время Первой мировой войны (1914–1918 годы). После развала империи российско-сербские отношения ухудшились, поскольку Королевство Югославия (в него входила нынешняя Сербия — прим. «ВМ») не признавало Советский Союз вплоть до 1940 года, являясь прибежищем для белогвардейцев.

В наши дни отношения России и Сербии активно развиваются, и начало спецоперации не повлияло на это. Напротив, сербское государство стало одной из стран, которая публично отказалась вводить антироссийские санкции. Но можно ли назвать Сербию надежным союзником России и что может повлиять на ухудшение взаимоотношений?

По словам доктора политических наук, научного сотрудника Института европейских исследований и приглашенного профессора МГИМО Стевана Гайича, в российско-сербских взаимоотношениях стоит разделять народ и власть. Сербы всецело поддерживают Россию и ее политику, подчеркнул специалист, однако правительство страны находится под влиянием Запада.

— Как говорят, император Александр III сказал: «У России есть два союзника — армия и флот». Я бы добавил к словам русского царя, что есть и третий союзник в лице сербского народа. Сербский народ — стержень, который не позволяет нашим властям делать вражеские шаги в отношении России, — пояснил он.

При этом с начала спецоперации Белград проголосовал за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека. После сербские власти не признали референдумы в освобожденных Россией регионах во время голосования в Генассамблее ООН. Подобная политика связана в первую очередь с давлением западных стран, считает президент Сербии Александр Вучич.

Однако на сегодняшний день, подчеркнул Гайич, в сербском обществе сильно развились пророссийские чувства. Согласно опросу белградского агентства Crta, свыше половины граждан (58 процентов) поддерживают российскую сторону в конфликте, а пятая часть опрошенных (22 процента) — Украину.

— Сербский народ ходил на большие шествия в поддержку России. Сербский народ и Сербская православная церковь не позволят, чтобы власть встала в открытую на сторону НАТО. По всем соцопросам, почти 90 процентов нашего населения категорически против введения антироссийских санкций. И власть не может не учитывать мнение народа, — сказал политолог.

Однако западные страны продолжают оказывать давление на сербское государство. В частности, официальному Белграду собираются предложить «сделку», заявил Гайич.

— Американцы предлагают создать сообщество сербских общин на албанских условиях (имеются в виду косовские албанцы). После Белград должен признать Косово, что позволит им войти ООН, в конечном же счете Сербия станет частью НАТО. Американцы сейчас готовят такую сделку, — пояснил специалист.

Население Сербии может изменить эту ситуацию лишь с помощью стран, заинтересованных в многополярном мире (в первую очередь речь идет о России и Китае). По словам эксперта, сербам и Сербской православной церкви не удастся в одиночку подавить прозападные настроения во власти.

— Важно, чтобы была оказана поддержка народу и церкви со стороны России. К примеру, Россия может вернуть миротворческий контингент в Косово. Сербия себя более безопасно чувствовала, когда Россия там была, — заявил он.

Уход российских миротворческих сил из Косово привел к злоупотреблению «косовским вопросом» странами НАТО. Сербия находится в полном окружении государств — членов Североатлантического альянса. И если сербские власти «прогнутся» под Запад, то отношения с Россией могут поменяться, подытожил политолог.