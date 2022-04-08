Вучич заявил, что Сербия голосовала против России в ООН из-за шантажа Запада

Фото: МИД РФ

Сербия проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа Запада. Об этом сказал в четверг, 7 апреля, президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения.

— Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию, — сообщил он.

Президент Сербии добавил, что в настоящее время решается судьба страны, исключат ли ее из пакета санкций на нефть. Он напомнил, что республика вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании НИС.

Также сербский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа проходила в доброжелательном ключе.

— Он сказал, что у него особое отношение к сербскому народу, и спасибо ему за это, — сообщил Вучич.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.