Россия досрочно прекращает свое членство в СПЧ

Фото: МИД РФ

Россия досрочно прекращает членство в Совете ООН по правам человека. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в МИД РФ.

— Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека... Искренняя приверженность России делу защиту и поощрения прав человека не позволяет нам дольше оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что Москва считает приостановление своего членства в СПЧ неправомерным и политически мотивированным ходом. Более того, в министерстве подчеркнули, что доверие к ООН в текущих реалиях подорвано, а сама организация монополизирована используется в целях «одной группой государств».

Тем не менее, Россия и дальше намерена участвовать в укреплении диалога по правам человека, а решение о досрочном прекращении членства не является отступлением от международных обязательств РФ в правозащитной сфере, отмечается в документе.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.