Генассамблея ООН приостановила участие РФ в СПЧ

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Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека.

Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Официальные представители России назвали решение Генассамблеи политически мотивированным.

Решение о приостановке членства РФ в СПЧ распространяется только на текущую ротацию, то есть до 2023 года. После этого Москва снова может претендовать на место в совете, передает ТАСС.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в Совете по правам человека (СПЧ) может повлечь разрушительные последствия для ООН.

По его мнению, западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России. Поступая подобным образом, страны запада рискуют разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая появилась после Второй мировой войны и уберегает мир от третьей мировой войны, добавил заместитель постоянного представителя России.