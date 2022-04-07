В РФ заявили, что отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН

Фото: Пресс-служба Совета при Президенте РФ по правам человека

Возможное отстранение России от участия в Совете по правам человека (СПЧ) может повлечь разрушительные последствия для ООН. Об этом в среду заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

— Это является знаковым шагом США и их союзников, который рискует иметь разрушительные последствия для системы ООН, — сказал он.

Полянский добавил, что ситуация раскрывает более общую картину. По его мнению, западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России. Поступая подобным образом, страны запада рискуют разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая появилась после Второй мировой войны и уберегает мир от третьей мировой войны, добавил заместитель постоянного представителя России.

Политик напомнил, что США сами вышли из состава СПЧ в 2018 году и вернулись спустя три года. Во время своего ухода Вашингтон принижал роль совета, передает ТАСС.

7 апреля генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по вопросу приостановки членства России в Совете по правам человека.