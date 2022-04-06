СМИ: Генассамблея ООН проголосует по вопросу приостановки членства РФ в СПЧ пройдет 7 апреля

Фото: МИД РФ

Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по вопросу приостановки членства России в Совете по правам человека в четверг, 7 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Голосование пройдет в 17:00 по московскому времени, передает ТАСС.

До этого американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно. Однако, подчеркнула она, страны Запада продолжат всеми силами изолировать Россию. По ее словам, Запад приложит усилия, чтобы сделать пребывание РФ в СБ ООН «очень некомфортным».

Гринфилд также добавила, что Америка и ее союзники сейчас ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также опровергла возможность США лишить Россию ее места в СБ ООН. Так она прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обратился к Совбезу с призывом исключить из его состава Россию или же самораспуститься.

5 апреля Томас-Гринфилд заявляла, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека (СПЧ) уже в четверг, 7 апреля.