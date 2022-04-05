США планируют провести голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН

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США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека (СПЧ) в четверг, 7 апреля. Об этом сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Этот вопрос должен обсуждаться в Генеральной Ассамблее, и мы надеемся сделать это как можно скорее — на этой неделе, возможно, уже в четверг, — заявила она.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также подтвердила стремление Америки исключить Россию из СПЧ. По ее словам, американский постпред будет всеми силами добиваться этого по распоряжению президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

— Президент считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ, — рассказала она.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя выразил возмущение отказом Лондона провести предложенный Россией Совет безопасности ООН по ситуации в городе Буча. По его словам, подобный поступок является недопустимым и беспрецедентным.

27 февраля, представитель российского МИД заявила, что делегация из России не приедет на заседание СПЧ ООН, поскольку ООН не может обеспечить прилет таковой. Она отметила, что это является ответом генсека ООН.