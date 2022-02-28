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Захарова объяснила невозможность прилета делегации России на заседание СПЧ

Виктория Храменкова

Политика
Захарова объяснила невозможность прилета делегации России на заседание СПЧ
Фото: МИД РФ

ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседании СПЧ ООН, которе пройдет в Женеве. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это является ответом генсека ООН.

— Учитывая, что сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов, то, соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву во вторник, — объяснила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1».

Он отметила, что даже в такой кризисный момент для всего мира — страны не дают разрешение на пролет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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