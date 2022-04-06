Псаки: США не видит возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН

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Америка разделяет мнение президента Украины Владимира Зеленского о членстве России в Совете Безопасности ООН, однако не видит возможности как-либо повлиять на ситуацию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга во вторник, 5 апреля.

— Я думаю, что он (Зеленский — прим. ВМ), очевидно, имел в виду... свою фрустрацию, которую мы разделяем, в связи с тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможностей это изменить, — заявила она.

Владимир Зеленский ранее предложил Совбезу ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Согласно Уставу ООН, ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена СБ ООН, передает РИА Новости.

Псаки также объявила, что США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

Россия несколько раз пыталась инициировать проведение Совета Безопасности ООН по этой ситуации, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.