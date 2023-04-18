«Количество ретуши неадекватно»: Кардашьян высмеяли в сети из-за отсутствия пальца на фото

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Американская теледива Ким Кардашьян хотела в очередной раз похвастаться перед подписчиками своими округлыми формами и выложила в сеть откровенное фото. Но реакция в Сети оказалась прямо противоположной: пользователи раскритиковали и высмеяли количество обработки на фото.

На снимке Кардашьян предстала в бежевом нижнем белье, на фото она стоит в ванной комнате и любуется на себя в зеркало. Однако звезда не учла, что во время обработки этой фотографии она случайно удалила себе средний палец. Подписчики моментально обратили на это внимание и засыпали пост шутливыми комментариями.

«Интересно, понимает ли она, что мы видим, насколько плох этот фотошоп?», «Где палец, Ким?», «Перестаралась и замазала палец», «Количество ретуши неадекватно», — высказывались пользователи сети.

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян призналась, на какие жертвы готова пойти ради красоты. По ее словам, ради прекрасной внешности она буквально готова на все что угодно. Причем, модель уверена, что такой же точки зрения придерживается огромное количество людей, просто не каждый готов в этом признаться.