Кардашьян рассказала о готовности попробовать все ради сохранения красоты

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Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян призналась, на какие жертвы готова пойти ради красоты.

— Я готова попробовать что угодно. Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я бы это делала. Так много людей стараются вести себя так, будто им все равно, как они выглядят. Я не веду себя так, будто мне все это дается легче или все происходит естественным путем. Уход за лицом, в том числе с помощью стволовых клеток, лазеры — все это работа, — пояснила модель.

Так, 41-летняя актриса заявила, что многие женщины придерживаются аналогичной точки зрения.

Ранее Кардашьян во время семейного реалити-шоу сделала «маску вампира». В основу была взята ее плазма, обогащенная тромбоцитами. Таким образом звезда заменила косметическую процедуру плазмолифтинга, потому что была беременна, передает The New York Times.

До этого модель попросила прощения за своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, во время съемок очередного эпизода семейного реалити-шоу.