Кардашьян извинилась перед семьей за бывшего мужа

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Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян попросила прощения за своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста во время съемок очередного эпизода семейного реалити-шоу.

— Я осознаю влияние, которое мои отношения оказали на мою семью. И у меня никогда не было возможности просто сказать: «Простите». Я пообещала себе, что больше никогда не позволю этому случиться с вами снова и так обращаться, — призналась фотомодель.

Она пояснила, что пыталась все время защищать экс-супруга, имевшего биполярное расстройство, и не могла контролировать его отношение к семье.

Родные актрисы поддержали ее признание. Мать девушки Крис Дженнер отметила, что понимает ее, так как речь шла о сохранении семьи и благополучии детей. При этом одна из сестер Кардашьян — Хлоя — заявила, что Ким на тот момент не могла нести ответственность за чужие поступки, передает Spletnik.

Брак Уэста и Кардашьян длился более семи лет. За это время у пары родилось четверо детей. Однако из-за неадекватного поведения рэпера его супруга стала инициатором расторжения брака.

До этого стало известно об официальном расторжении брака звездной пары. Суд вынес решение о досрочном разводе в четверг, 3 марта, в режиме онлайн.