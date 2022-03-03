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Йе Уэст и Ким Кардашьян официально развелись

Лала Манушакян

Общество
Йе Уэст и Ким Кардашьян официально развелись
Фото: Instagram/kimkardashian

Американская модель Ким Кардашьян и рэпер Йе (Канье) Уэст официально развелись. Суд вынес решение о досрочном разводе пары в четверг, 3 марта, в режиме онлайн.

Во время бракоразводного процесса музыкант предпочел не выходить на связь. Его интересы представлял адвокат, который сообщил, что рэпер не против развода.

В свою очередь Кардашьян связалась с судом по видеосвязи, причем в этот момент она находилась в шкафу. По версии источника Tmz, женщина не хотела, чтобы ее кто-то отвлекал во время заседания. Вместе со звездой находился и ее адвокат Лаура Вэссер.

Во время судебного процесса у Кардашьян спросили, можно ли спасти брак с помощью психологической помощи, на что она дала отрицательный ответ. Она добавила, что будет добиваться совместной юридической и физической опеки над детьми, с чем согласился и Уэст.

Брак Уэст и Кардашьян длился более семи лет. За это время у пары родилось четверо детей. Однако из-за неадекватного поведения рэпера его супруга стала инициатором расторжения брака. Бракоразводный процесс длился года.

Ранее актеру и комику Питу Дэвидсону — новому возлюбленному Кардашьян — пришлось удалить свой аккаунт в Instagram из-за многочисленных угроз и провокаций со стороны поклонников Уэста, а также от самого артиста.

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