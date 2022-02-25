Пит Дэвидсон удалил аккаунт в Instagram из-за угроз Канье Уэста

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Американскому актеру и комику Питу Дэвидсону пришлось удалить свой аккаунт в Instagram из-за многочисленных угроз и провокаций со стороны преданных поклонников рэпера и дизайнера Канье Уэста, а также от самого артиста.

— Пит удалил свой аккаунт, потому что сразу после первой публикации он начал получать поток сообщений — как положительных, так и отрицательных. Он занят несколькими крупными кинопроектами и хочет полностью сосредоточиться на своей работе и позитивных моментах, происходящих в его жизни, — говорится в сообщении Сosmopolitan.

С недавних пор комик стал встречаться с бывшей супругой рэпера Ким Кардашьян, поэтому подвергся интернет-нападкам. Уэст оправдывает это попытками вернуть семью и былые отношения с моделью, поэтому использует любые методы унизить Дэвидсона.

Также популярный рэпер посвятил строчки из своего трека новому возлюбленному Кардашьян. Строчки подразумевают под собой скрытые угрозы Питу Дэвидсону, поэтому тот, предположительно, принял окончательное решение удалиться из соцсети.

Брак Уэст и Кардашьян длился более семи лет. За это время у пары появилось четверо детей. Однако из-за неадекватного поведения рэпера девушка стала инициатором развода. Бракоразводный процесс длится с декабря 2021 года. Дизайнер в свою очередь не теряет надежды вернуть семью и публично просит экс-супругу вернуться к нему. По ее словам, модель не может простить бывшего мужа за то, что тот публично наговорил об их отношениях.

Зимой 2021 года американская телезвезда и модель Кардашьян стала лауреатом премии Fashion Icon Award по версии Peoples Choice Awards и официально была признана иконой стиля.