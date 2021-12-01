Ким Кардашьян официально признали иконой стиля

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Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян стала лауреатом премии Fashion Icon Award по версии People's Choice Awards. Она официально признана иконой стиля.

Отмечается, что награду Кардашьян получила за «острое чувство моды, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

— За почти два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне. Мы с нетерпением ждем возможности удостоить Ким награды «Икона стиля» в этом году, — цитирует генерального директора E! News на NBC Universal Джен Нил издание WWD.

Награду звезде реалити-шоу вручат во время телетрансляции 7 декабря на телеканале NBC и E!. Ким Кардашьян станет четвертой обладательницей почетного звания. До нее этого титула удостоились Виктория Бекхэм, Трэйси Эллис Росс и Гвен Стефани.

До этого стало известно, что американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы восстановить отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. По словам музыканта, распад их союза может оказать негативное влияние на фанатов, которые верили в любовь.