Канье Уэст заявил о желании вернуть Ким Кардашьян

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Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы восстановить отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян.

По словам музыканта, распад их союза может оказать негативное влияние на фанатов, которые верили в любовь.

Уэст уточнил, что является патриархом своей семьи и хочет быть рядом с наследниками и воспитывать их.

— Потому что если враг может разделить нас, то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда бог воссоединит нас, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, — сказал рэпер.

Ye had something to say about his family today 🕊💙 pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021

Недавно сообщалось, что рэпер Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян прибавил в весе. По словам окружения исполнителя, он поправился до 136 килограммов.

По словам инсайдеров, за один прием пищи Канье может употребить семь сосисок в тесте, 12 ломтиков бекона, четыре картофельные оладьи, стопку блинов и все это запить шоколадным молочным коктейлем или кофе с восемью ложками сахара.