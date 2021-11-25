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Канье Уэст заявил о желании вернуть Ким Кардашьян

Полина Долганова

Общество
Канье Уэст заявил о желании вернуть Ким Кардашьян
Фото: youtube.com

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы восстановить отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян.

По словам музыканта, распад их союза может оказать негативное влияние на фанатов, которые верили в любовь.

Уэст уточнил, что является патриархом своей семьи и хочет быть рядом с наследниками и воспитывать их.

— Потому что если враг может разделить нас, то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда бог воссоединит нас, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, — сказал рэпер.

Недавно сообщалось, что рэпер Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян прибавил в весе. По словам окружения исполнителя, он поправился до 136 килограммов.

По словам инсайдеров, за один прием пищи Канье может употребить семь сосисок в тесте, 12 ломтиков бекона, четыре картофельные оладьи, стопку блинов и все это запить шоколадным молочным коктейлем или кофе с восемью ложками сахара.

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