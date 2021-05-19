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Канье Уэст поправился до 136 килограммов после расставания с Ким Кардашьян
Фото: YouTube / TheTalko

Канье Уэст поправился до 136 килограммов после расставания с Ким Кардашьян

Евгения Владимирова

Звезды

Рэпер Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян прибавил в весе. По словам окружения исполнителя, он поправился до 136 килограммов.

По словам инсайдеров, за один прием пищи Канье может употребить семь сосисок в тесте, 12 ломтиков бекона, четыре картофельные оладьи, стопку блинов и все это запить шоколадным молочным коктейлем или кофе с восемью ложками сахара, сообщает РЕН ТВ.

Обед исполнителя тоже не отличается своей полезностью: бургеры и картофель фри, на ужин — пицца. Есть еще и перекусы чипсами, конфетами, арахисом или мороженым. Переедание артиста вызывает беспокойство в окружении Уэста за здоровье артиста.

Ранее стало известно о том, что Ким Кардашьян подала на развод после семи лет брака с исполнителем.

Читайте также: Ким Кардашьян кардинально сменила имидж после развода

звездыКим КардашьянКанье Уэст
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