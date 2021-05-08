Ким Кардашьян кардинально сменила имидж после развода

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская фотомодель Ким Кардашьян перекрасилась в платиновую блондинку после развода с рэпером Канье Уэстом. Фотографию в новом имидже она опубликовала на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан во время тренировки в спортивном зале. Кардашьян выполняет упражнение, при этом ее взгляд устремлен вперед.

Поклонники считают, что артистка намеренно выбрала светлый цвет волос. Дело в том, что в схожем образе проходил наиболее гармоничный этап шоу «Семейство Кардашьян», когда пара планировала рождение третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запустила бракоразводный процесс с Канье Уэстом после семи лет совместной жизни. Отмечается, что между супругами заключен брачный контракт, поэтому их расставание пройдет без имущественных претензий и максимально мирно.

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