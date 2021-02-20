Вдова Караченцова рассказала, почему ей задержали роды 23 февраля

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Из-за празднования Дня защитника Отечества актриса Людмила Поргина родила на сутки позже. Об этом вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— 24 февраля 1978 года у нас с Колей родился сын Андрей. Он должен был появиться на свет 23 февраля, но в роддоме все — и мужчины, и женщины — отмечали День защитника Отечества. Тогда его называли Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Поэтому роды задержались, — поделилась воспоминаниями Поргина.

Она также рассказала, как праздновали 23 февраля в доме Караченцова.

— Мы всегда вывешивали знамена, пели военные песни. Николай садился за рояль или брал гитару… Приходили друзья — Максим Дунаевский, Клара Новикова, Лена Чурикова, многие другие замечательные люди, — сказала Поргина.

Собеседница «ВМ» напомнила, что ее отец прошел концлагерь, а Караченцов — был ранен под Сталинградом. Поэтому «тема защиты Отечества для Николая Петровича была священной», артист всегда выступал бесплатно перед солдатами, врачами и больными, отметила Поргина.

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