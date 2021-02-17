Вдова Караченцова назвала унизительной идею о создании кладбища для звезд

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Людмила Поргина раскритиковала идею открыть кладбище для звезд в Мытищах. Вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина заявила, что отдельное «кладбище для бедных актеров» унизительно. По ее мнению, люди, которые отдали жизнь служению искусству, могут покоиться в разных местах, главное, чтобы они не были забыты.

Поргина согласилась, что «проблема престарелых актеров» существует:

— Артисты действительно умирают по-разному. Есть люди, которые достигли известности и признания, а затем незаметно «выпали» из всеобщего признания, стали забыты, больны. Иногда у таких людей нет родственников, средств. Прекрасная актриса Светлана Савелова умерла в одиночестве и в бедности, ее хоронил театр, — привела пример актриса.

Собеседница «Вечерней Москвы» указала, что сегодня хоронить многих актеров помогает Никита Михалков. Она напомнила, что существует фонд «Артист», которым руководят Мария и Евгений Мироновы. По словам Поргиной, они очень помогают людям искусства — тем, кому нужны деньги на лекарства, на лечение, на жизнь.

— Имеет ли смысл делать для артистов отдельное кладбище? Мне кажется, достаточно будет поддержки от государства. Сегодня в Москве артисты живут лучше, чем в других городах. Народные и заслуженные актеры благодаря нашему мэру, Сергею Собянину, получают существенную добавку к пенсии. Мы благодарны ему! — заключила вдова Караченцова.

По мнению Людмилы Поргиной, главное, чтобы были те, кто приходит на помощь и гарантированно организует достойные проводы.

— Хорошо было бы, если бы для этого учредили государственный фонд. Отдельное кладбище не нужно! — уточнила она.

Заслуженная артистка поделилась эмоциями:

— Я прихожу на Троекуровское кладбище к Коле, там лежат Наташа Гундарева, Валя Толкунова, Люба Полищук, Валентин Гафт… Кто-то покоится на Новодевичьем, на Ваганьковском. Там масса хороших, любимых актеров, будто со старыми знакомыми встретился. Они, как и при жизни, с людьми. Зачем делать для тех, кто всю жизнь выходил к зрителям, отдельное кладбище?

Идею «кладбища для бедных артистов» Поргина сочла унизительной. Она считает, что артисты, актеры, любимые и известные люди должны покоиться на разных кладбищах. Кто-то может изъявить последнюю волю, чтобы его похоронили в родной деревне или рядом с родителями.

Поргина рассказала: Михаил Казаков завещал, чтобы его «положили возле мамы», поэтому его из Израиля привезли в Москву. Она добавила, что для выдающихся личностей — тех, кто много сделал для народа и страны, место на исторических столичных кладбищах пока найдется. Главное, по мнению артистки, чтобы к тем, кого знают и помнят — музыкантам, писателям, политикам и ученым, — могли прийти люди.

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