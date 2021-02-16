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Мясников назвал «абсолютным бредом» слова Пенкина про «защиту от коронавируса»
Сергей Пенкин считает, что его не берет коронавирус благодаря инъекции иммуноглобулина / Фото: официальный сайт Сергея Пенкина

Мясников назвал «абсолютным бредом» слова Пенкина про «защиту от коронавируса»

Олег Сыров

Звезды

Мясников считает инъекции, сделанные Сергеем Пенкиным, и тот факт, что певец пока не болел COVID-19, не связанными между собой. Об этом врач и телеведущий заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Сергей Пенкин рассказал, что у него есть «необычный способ защиты от коронавируса». По словам певца, он «прокололся иммуноглобулином». Артист также отметил, что делал еще несколько лет назад — весной и осенью.

Александр Мясников резко раскритиковал способ, озвученный артистом.

— Вы же понимаете, что все это абсолютный бред? Это просто несерьезно. Гарантирует иммуноглобулин или не гарантирует что-то, говорить «я не болел, потому что...» — неправильно. Кто-то может считать, что не болел ковидом, потому что пьет или ест жареных тараканов, — объяснил врач.

Доктор заметил, что с тем же успехом человек может быть «уверен» в защите от ковида, потому что он закаляется и ведет здоровый образ жизни или, наоборот, много курит. Он повторил, что делать подобные выводы неразумно.

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Александр МясниковкоронавирусСергей Пенкин
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