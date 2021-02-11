Доктор Мясников объяснил, почему опасно ехать отдыхать на море зимой

По словам врача, отпуск, проведенный на жарком пляже посередине московской зимы, может навредить / Фото: pexels.com / Asad Photo

Желающие переждать московские морозы где-нибудь на побережье теплого моря при перелете «из зимы в лето» подвергают свое здоровье серьезному испытанию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников.

Александр Мясников заключил, что, вопреки ожидаемому «приливу сил», кратковременный зимний отпуск, проведенный в южной стране, может подорвать здоровье из-за резкой смены климата.

— Я работал в Африке и точно знаю, что для адаптации нужно около полугода. Не зря континенты отделены огромными расстояниями, и на нашей планете существуют различные климатические зоны. Самолеты упростили нашу жизнь. Но, получив возможность переместиться за несколько часов на тысячи километров, мы подвергаем свое здоровье серьезному испытанию. Как только организм в какой-то мере через несколько дней адаптируется к резкой перемене, надо лететь обратно — из жары в холод. Организм снова переносит мощный стресс.

Собеседник «ВМ» рассказал, что для организма вреден перепад температур, давления, влажности: из двадцатиградусных морозов и снега человек попадает в тридцатиградусную жару под яркое летнее солнце. По словам медика, подобный процесс в первую очередь не идет на пользу людям с хроническими болезнями. Подвергаются серьезному испытанию также дети и престарелые люди.

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