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Поклонники Ким Кардашьян узнали о новом романе знаменитости
Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники Ким Кардашьян узнали о новом романе знаменитости

Евгения Владимирова

Звезды

Телезвезда Ким Кардашьян находится посреди бракоразводного процесса с Канье Уэстом, но поклонники уже приписывают ей новый роман. В Сети появилась информация, что Кардашьян встречается с 52-летним американским журналистом, юристом и ведущим CNN Ваном Джонсом.

Сообщается, что Джонс был другом семьи Кардашьян–Уэст и часто бывал в их доме. Кардашьян и Джонс познакомились, когда телезвезда изучала юриспруденцию, пишет таблоид Mirror.

Близкие к Ким Кардашьян источники сообщают, что пару связывают исключительно рабочие отношения. Предпринимательница мечтает построить карьеру адвоката, и Джонс помогает ей разобраться в этой непростой сфере.

Ван Джонс известен как трехкратный автор бестселлеров New York Times. В 2020 году журналист получил премию «Эмми», а в 2009 году он занимал должность специального советника при президенте Бараке Обаме.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о планах на жизнь после развода.

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