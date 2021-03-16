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Ким Кардашьян рассказала, как будет жить после развода с Канье Уэстом
Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян рассказала, как будет жить после развода с Канье Уэстом

Илья Ашуров

Звезды

Американская звезда и модель Ким Кардашьян приняла решение жить своей жизнью после развода и собирается вдохновлять своим примером. Об этом она рассказала в интервью модному журналу.

В прошлом году Кардашьян подала на развод с известным рэп-исполнителем Канье Уэстом. У пары четверо детей, они прожили в браке семь лет.

— По мере того как я становлюсь более уверенной в себе, я понимаю это еще больше: этот панк — это просто отношение ко всему, тебе просто наплевать. Это не значит, что ты полный «отморозок». Это просто означает, что ты живешь своей жизнью по-своему, и, надеюсь, это вдохновит людей сделать это для себя, — приводит слова Кардашьян журнал Vogue.

Ранее сообщалось о том, что Кардашьян и Уэст достигли договоренностей относительно процедуры развода.

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Звездные разводыКим КардашьянКанье Уэст
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