Астролог Глоба назвала знак зодиака, которого может ждать скандальное увольнение

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Многие астрологи считают, что текущая весна станет судьбоносной для всех знаков зодиака. Однако некоторым нужно быть осторожнее, ведь не все перемены происходят к лучшему. Астролог Тамара Глоба назвала знак, который уже на этой неделе могут поджидать неожиданные неприятности на работе.

По ее словам, ответственно отнестись к своей профессии необходимо Рыбам. Им ни в коем случае нельзя допускать споров с начальством или любых недоработок. В противном случае уже до конца недели Рыб может ждать увольнение, предупредила Глоба.

— Есть вероятность того, что эти люди попадут под горячую руку руководства или же близких друзей, — заявила она в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако, по мнению Глобы, долго настолько острая ситуация все равно не продлится. Уже к выходным Рыбам можно будет расслабиться и вновь быть уверенными, что свою работу они не потеряют.

Глоба считает, что этой весной некоторым людям повезет больше других, у них появится шанс полностью изменить свою жизнь и начать все с чистого листа. По мнению астролога, особенно это касается Дев. Именно им удастся избавиться от непосильной ноши, которую им приходилось тащить на своих плечах годами. Жизнь станет легче, она наполнится новыми мечтами и планами.