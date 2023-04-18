Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сексолог Юшкевич рассказала, как сохранить сексуальность после 50 лет

Ирэна Колесова
Общество
Сексолог Юшкевич рассказала, как сохранить сексуальность после 50 лет
Фото: Pixabay

Когда человек переходит через возрастной рубеж в 50 лет, у него постепенно меняется отношение и к себе, и к своему телу. Калининградский сексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как принять перемены и сохранить ощущение собственной сексуальной привлекательности.

Юшкевич отметила, что примерно половина мужчин в этом возрасте испытывает половую дисфункцию. Чтобы этого избежать, нужно регулярно заниматься спортом и составлять сбалансированный рацион.

Это касается и женщин, в распорядке дня которых тоже обязательно должны быть активные тренировки. Для женского пола крайне важно наладить циркуляцию крови в органах малого таза, чтобы продолжать получать от секса удовольствие.

— Эти тренировки очень интенсивны: как показывает статистика, 40% мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, после регулярных занятий возвращали нормальную потенцию, а 30% значительно улучшали ее. Прежде чем приступать к тренировке интимных мышц, следует проконсультироваться с врачом, — рассказала Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

Регулярные занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами. Длительное воздержание же может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, поскольку его половые железы начинают работать в сниженном режиме.

Здоровье Врачи Секс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте