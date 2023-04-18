Сексолог Юшкевич рассказала, как сохранить сексуальность после 50 лет

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Когда человек переходит через возрастной рубеж в 50 лет, у него постепенно меняется отношение и к себе, и к своему телу. Калининградский сексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как принять перемены и сохранить ощущение собственной сексуальной привлекательности.

Юшкевич отметила, что примерно половина мужчин в этом возрасте испытывает половую дисфункцию. Чтобы этого избежать, нужно регулярно заниматься спортом и составлять сбалансированный рацион.

Это касается и женщин, в распорядке дня которых тоже обязательно должны быть активные тренировки. Для женского пола крайне важно наладить циркуляцию крови в органах малого таза, чтобы продолжать получать от секса удовольствие.

— Эти тренировки очень интенсивны: как показывает статистика, 40% мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, после регулярных занятий возвращали нормальную потенцию, а 30% значительно улучшали ее. Прежде чем приступать к тренировке интимных мышц, следует проконсультироваться с врачом, — рассказала Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

Регулярные занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами. Длительное воздержание же может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, поскольку его половые железы начинают работать в сниженном режиме.