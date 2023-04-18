Психотерапевт Райт назвала способ быстрее пережить расставание

Фото: shutterstock

Психотерапевт Рэйчел Райт рассказала о том, как быстрее и легче пережить расставание со своей второй половинкой. Она уверена, что любой человек может заглушить боль примерно за 60 дней, и рассчитывать на хорошее настроение раньше изначально не стоит.

По словам эксперта, на эти два месяца желательно вообще никак не контактировать с бывшим партнером.

— После того, как вы пережили горе и приняли новый статус ваших отношений, вы можете четко оценить и понять, чего вы на самом деле хотите, — рассказала психотерапевт изданию Haffington Post.

Чтобы меньше переживать из-за расставания, психологи советуют перестать идеализировать бывшего партнера, нужно постараться увидеть и отрицательные его стороны. Например, стоит почаще оценивать причину разрыва, чтобы осознать, что все случившееся — только к лучшему.

Как отличить знаки зарождающейся любви в социальных сетях от попыток манипуляции, рассказала психолог Кортни Уоррен. Психолог объяснила, что серьезно настроенный ухажер сразу заявит о своих намерениях. Если же человек активно флиртует, но не проявляет дальнейшей заинтересованности, то, вероятно, он занимается «бредкрамбингом».