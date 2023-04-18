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Российские военные нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли групповой удар по украинским силам в районе Северска. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

— В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, — сказал он.

Офицер отметил, что бомбардировочная авиация в районе Белогоровки нанесла огневое поражение по пунктам дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских сил. Отмечается, что ВСУ понесли потери в военной технике и живой силе.

Кроме того, в районах Карловки, Марьинки, Новомихайловки на Марьинском, Авдеевском направлениях были нанесены удары по опорным пунктам. Противник также понес потери в военной технике и живой силе, передает РИА Новости.

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

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