Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

— При помощи воздушной разведки обнаружили мощный укрепрайон противника с техникой и БК. Цель уничтожена, — рассказал один из российских солдат.

Кроме того, РИА Новости показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.

Другой боец «Вагнера» недавно заявил, что украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами». При этом бойцы ВСУ прятались в домах и почти не оказывали сопротивления, об этом свидетельствуют немногочисленные окопы и отсутствие в них сухих пайков.

В случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.