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«Известия»: Четверо российских солдат взяли в плен 12 бойцов ВСУ в Артемовске

Лейла Алиева

Сюжет: 

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«Известия»: Четверо российских солдат взяли в плен 12 бойцов ВСУ в Артемовске
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Артемовске 12 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер».

По его словам, ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых. Брошенные военнослужащие просят помощи, однако никто за ними не возвращается.

— Сказал им: «Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети». Там было 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты, — рассказал боец «Вагнера».

При этом у сдавшихся в плен имелось при себе большое количество оружия, в частности трофейное, боекомплекты и гранаты, передают «Известия».

Один из командиров группы «Вагнер» недавно заявил, что украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами». При этом бойцы ВСУ прятались в домах и почти не оказывали сопротивление, об этом свидетельствуют немногочисленные окопы и отсутствие в них сухих пайков.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

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