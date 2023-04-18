Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Статьи журнала Digital Diagnostics Центра диагностики и телемедицины депздрава стали популярны в Китае

Полина Пашкина
Общество
Статьи журнала Digital Diagnostics Центра диагностики и телемедицины депздрава стали популярны в Китае
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Зарубежные специалисты проявили интерес к статьям Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, которые были опубликованы в десятом выпуске научного медицинского журнала Digital Diagnostics. В частности, чаще всего издание скачивали в Китае. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

В издании представили статьи, посвященные необычным клиническим случаям, которые вызвали особый интерес врачей. Кроме того, в нем разместили оригинальные исследования и девять материалов по актуальным тематикам.

— Сегодня благодаря журналу Digital Diagnostics опубликовано более 80 материалов научно-медицинской тематики с полнотекстовым переводом на китайский и английский языки. Лидером среди других стран по скачиванию материалов стал Китай, — приводит слова Васильева официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, изданием заинтересовались в Соединенных Штатах Америки и Германии.

Научный журнал Digital Diagnostics выпускается под руководством Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Членом редакционной коллегии издания является ученый из Пекина профессор Ли. Все аннотации к статьям печатной версии журнала переведены на китайский язык, а в электронной версии дается полнотекстовый перевод.

Издание включено в Scopus — многодисциплинарную базу данных научных публикаций и цитирований.

Москва Россия США Китай Наука
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте