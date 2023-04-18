Статьи журнала Digital Diagnostics Центра диагностики и телемедицины депздрава стали популярны в Китае

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Зарубежные специалисты проявили интерес к статьям Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, которые были опубликованы в десятом выпуске научного медицинского журнала Digital Diagnostics. В частности, чаще всего издание скачивали в Китае. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

В издании представили статьи, посвященные необычным клиническим случаям, которые вызвали особый интерес врачей. Кроме того, в нем разместили оригинальные исследования и девять материалов по актуальным тематикам.

— Сегодня благодаря журналу Digital Diagnostics опубликовано более 80 материалов научно-медицинской тематики с полнотекстовым переводом на китайский и английский языки. Лидером среди других стран по скачиванию материалов стал Китай, — приводит слова Васильева официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, изданием заинтересовались в Соединенных Штатах Америки и Германии.

Научный журнал Digital Diagnostics выпускается под руководством Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Членом редакционной коллегии издания является ученый из Пекина профессор Ли. Все аннотации к статьям печатной версии журнала переведены на китайский язык, а в электронной версии дается полнотекстовый перевод.

Издание включено в Scopus — многодисциплинарную базу данных научных публикаций и цитирований.