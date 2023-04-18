Москвичи завоевали 71 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Одиннадцать москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике, еще 60 участников из столицы стали призерами. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап проходил в Санкт-Петербурге. Всего за звание лучших в финале боролись 380 школьников.

Учащиеся проверяли свои знания по английскому языку в двух испытаниях. Так, школьники решали две задачи с построением и измерениями графиков. Они искали зависимость сопротивления терморезистора от его температуры и исследовали механические свойства конструкции в виде ромба с пружиной, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри.