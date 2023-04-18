Круглосуточный стационар для домашних питомцев открылся в Москве

Фото: shutterstock

В столице открылся круглосуточный стационар для более чем 40 домашних питомцев. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

— Для организации его работы специалисты учли множество деталей, чтобы пребывание домашних животных в нем было максимально комфортным. Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надежных руках и получат все необходимое для скорейшего выздоровления, — рассказал он.

Новый стационар предусмотрен для наблюдения за питомцами во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Здесь специалисты окажут экстренную помощь и займутся лечением болезней самого разного профиля, в частности и тех, что требуют длительной терапии, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью сервиса на mos.ru можно записать на прием в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например, енотов, попугаев, игуан, улиток, южноамериканских грызунов дегу, обезьян, песцов, пауков и даже аквариумных рыбок.