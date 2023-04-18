Более 800 незаконных строений ликвидировали в Москве с начала года
За первый квартал 2023 года в столице ликвидировали 840 объектов незаконного строительства и освободили 122 тысячи квадратных метров общественного пространства. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
— В Москве проводится системная работа по демонтажу незаконных строений. Она направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве, и создание комфортного городского пространства, — заявил Бобров.
По его словам, специалисты также ведут профилактическую работу по предупреждению нарушений. Так, в этом году сотрудники Госинспекции по недвижимости уже провели для бизнес-сообщества столицы 29 встреч. Среди них — индивидуальные бесплатные консультации, вебинары, стратегические сессии, круглые столы.
Кроме того, более 30 мероприятий по имущественно-земельным вопросам запланировано для проведения во втором квартале текущего года.
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