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Приметы и советы

Более 800 незаконных строений ликвидировали в Москве с начала года

Евгений Белоусов
Город
Более 800 незаконных строений ликвидировали в Москве с начала года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За первый квартал 2023 года в столице ликвидировали 840 объектов незаконного строительства и освободили 122 тысячи квадратных метров общественного пространства. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— В Москве проводится системная работа по демонтажу незаконных строений. Она направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве, и создание комфортного городского пространства, — заявил Бобров.

По его словам, специалисты также ведут профилактическую работу по предупреждению нарушений. Так, в этом году сотрудники Госинспекции по недвижимости уже провели для бизнес-сообщества столицы 29 встреч. Среди них — индивидуальные бесплатные консультации, вебинары, стратегические сессии, круглые столы.

Кроме того, более 30 мероприятий по имущественно-земельным вопросам запланировано для проведения во втором квартале текущего года.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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