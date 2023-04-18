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Проезд между улицами Менжинского и Ленской построят в рамках программы реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Проезд между улицами Менжинского и Ленской построят в рамках программы реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, улица Менжинского Карта всех событий

В Бабушкинском районе столице построят около 300 метров дорог в рамках развития квартала, построенного по реновации. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Протяженность двухполосного проезда, который свяжет улицы Менжинского и Ленскую, составляет около 280 метров. Сейчас идет подготовительный период, после чего начнутся работы по подготовке грунта под проезжую часть и тротуары. Завершить строительно-монтажные работы мы планируем в следующем году, — рассказал он.

Помимо этого планируется обновить инженерную инфраструктуру, в частности проложить дождевую канализацию, трубопроводы и кабели. Дорогу оснастят наружным освещением и пешеходным ограждением, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столичные службы обустроили внутриквартальные проезды к 11 домам, строящимся по программе реновации. Их общая протяженность составила более 2,9 тысячи метров, при этом площадь работ превышает 18 тысяч квадратных метров.

Строительство Дороги Бабушкинский район
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