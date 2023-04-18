Трамваи трех маршрутов задерживаются на Симферопольском бульваре по техническим причинам

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Симферопольский бульвар, 11к1 Карта всех событий

Трамваи № 1, 3 и 16 задерживаются на Симферопольском бульваре по техническим причинам. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На Симферопольском бульваре (в районе остановки «Москворецкий рынок») по техническим причинам задерживаются трамваи № 1, 3 и 16, — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице было восстановлено днем в понедельник, 17 апреля. Сообщалось, что временная задержка произошла по техническим причинам, ее удалось оперативно устранить.