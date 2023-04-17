Движение трамваев на Каланчевской улице восстановлено

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице восстановлено. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Каланчевской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение трамваев задерживается по техническим причинам.

14 апреля из-за аварии на путях возле остановки «Улица Винокурова» задерживались трамваи № 26 и 38. Однако движение транспорта удалось оперативно восстановить.

Кроме того, на Нижней Красносельской улице изменилась схема движения трамваев. Отмена разворота автомобилей через пути на участке возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать быстрее. Теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее.