Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев на Каланчевской улице восстановлено

Евгений Белоусов
Город
Движение трамваев на Каланчевской улице восстановлено
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице восстановлено. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Каланчевской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение трамваев задерживается по техническим причинам.

14 апреля из-за аварии на путях возле остановки «Улица Винокурова» задерживались трамваи № 26 и 38. Однако движение транспорта удалось оперативно восстановить.

Кроме того, на Нижней Красносельской улице изменилась схема движения трамваев. Отмена разворота автомобилей через пути на участке возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать быстрее. Теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее.

Транспорт Москва Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте