Трамваи № 7 и 50 задерживаются на Каланчевской улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице задерживается по техническим причинам. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Каланчевской улице (в районе остановки «Пантелеевская улица») по техническим причинам задерживаются трамваи № 7 и 50, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими ограничениями маршруты трамваев временно изменены. Пассажирам рекомендуется внимательнее следить за объявлениями водителей, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

14 апреля из-за аварии на путях возле остановки «Улица Винокурова» задерживались трамваи № 26 и 38. Однако вскоре движение транспорта удалось оперативно восстановить.

В этот же день ДТП произошло на путях в районе остановки «Улица Циолковского». Авария вызвала задержку трамваев № 6.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.