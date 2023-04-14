На Большой Черемушкинской улице задерживались трамваи № 26 и 38

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Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

На Большой Черемушкинской улице, возле остановки «Улица Винокурова» из-за ДТП на путях задерживались трамваи № 26 и 38. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршруты трамваев были временно изменены. Движение транспорта удалось оперативно восстановить, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого ДТП произошло на путях в районе остановки «Улица Циолковского». Авария вызвала задержку трамваев № 6.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.