«Телепузики под кислотой, с большим количеством снега»: американцы раскритиковали фильм «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко» / 1964 год

Советский фильм-сказка «Морозко» режиссера Александра Роу является классикой отечественного кинематографа, однако зрители из США ужаснулись после его просмотра.

На рейтинговом сайте IMBD кинокартина получила всего 6,3 балла, а большинство отзывов от американцев были негативными. Так, один их них описал фильм, как «телепузиков под кислотой, с большим количеством снега», который вызывает боль.

— Просмотр этого фильма приведет к потере вменяемости и моторных навыков, — написал еще один пользователь.

Критики фильма также отметили наличие в нем волшебных грибов, гуляющих деревьев, «карликов-убийц» и других персонажей, которые могут негативно влиять на психику человека.

Российская актриса Ольга Будина подвергла критике фильм «Чебурашка», который стал хитом отечественного проката. Артистка заявила, что обнаружила в картине навязывание западных ценностей. По ее словам, после просмотра киноленты у нее остался «неприятный осадок».

До этого фильм раскритиковал другой российский актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, в киноленте нет ни одного положительного персонажа, которого бы сыграл живой человек.