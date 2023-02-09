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«Нет ни одного положительного персонажа»: Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»

Араз Салехов
Общество
«Нет ни одного положительного персонажа»: Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»
Фото: пресс-служба Госдумы

Российский актер Дмитрий Певцов был не особо впечатлен новым фильмом про Чебурашку. И все дело в том, что в кинокартине нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком.

— Фильм «Чебурашка» смотрел. Это же плохое кино. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного, — поделился он.

Также артист считает, что фильм распространяет трансгуманистическую идеологию, поскольку в нем не показывают разницы между мужчиной и женщиной.

— И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой, — цитирует его РИА ФАН.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко преодолел планку в шесть миллиардов рублей прокатных сборов. На 4 февраля общие сборы кинокартины составили 6 000 970 184 рубля.

Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое стоит смотреть всей семьей, «Вечерней Москве» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

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