«Переносчики энцефалита»: терапевт Кондрахин рассказал, чем опасны укусы клещей

Фото: Pexels

Весна не только сезон цветения и тепла, но и время активизации клещей. Паразиты переносят множество инфекций, которые передают людям. К чему может привести укус клеща и как от него защититься, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, клещи находятся в поиске крови млекопитающих, поэтому в основном атакуют кошек, собак и людей:

— Паразиты могут переносить множество инфекций, но одна из самых опасных — энцефалит. Это тяжелая болезнь ЦНС (центральной нервной системы — прим. «ВМ»), которая может привести к инвалидности, а в некоторых случаях и к смертельному исходу.

Но не все клещи являются переносчиками энцефалита, сообщил Кондрахин. Обычно врачи отслеживают показатели увеличения таких клещей и предпринимают необходимые меры для безопасности населения:

— Если врачи выявляют вероятность роста числа клещей — переносчиков энцефалита, то предупреждают об этом сразу, и в регионе проводят срочную вакцинацию, — пояснил он. — Там, где число таких клещей не очень высокое, делать прививки не обязательно. Но если контакт с паразитом все же произошел, лучше обратиться в больницу, чтобы понять, опасен ли он или нет.

Кондрахин обратил внимание, что, помимо энцефалита, клещ может спровоцировать и другие недуги, среди них:

болезнь Лайма;

геморрагическая лихорадка;

клещевой тиф.

В качестве мер предосторожности терапевт рекомендовал для отдыха на природе выбирать одежду, которая полностью закрывает части тела. Также следует сделать прививку от энцефалита:

— Против самого переносчика болезней (клеща — прим. «ВМ») нет прививки, но есть против клещевого энцефалита. Если заранее привиться, то можно не заболеть даже после укуса паразита.