Мотопарад пройдет в Москве 13 мая

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве 13 мая состоится мотопарад в честь открытия сезона. Его проведут на Садовом кольце от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Программа парада не ограничится только заездом — для гостей и участников подготовят выступления байкеров, музыкальных групп и артистов, водное представление, исполнение трюков и розыгрыш мотоцикла.

— Московские мотофестивали напоминают водителям автомобилей, что в городе много мотоциклов. Просим всех участников движения быть максимально внимательными на дорогах, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье, — приводит слова Ликсутова ТАСС.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы и Госавтоинспекции напомнили, что перед началом мотосезона необходимо повторить навыки вождения в теории и практике, позаботиться о наличии специальной экипировки, проверить техническое состояние транспортного средства. Водителям на дорогах необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Московских мотоциклистов призвали не открывать сезон преждевременно.