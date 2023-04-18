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Эксперты назвали топ-6 самых надежных седанов в мире

Никита Худяков
Общество
Эксперты назвали топ-6 самых надежных седанов в мире
Фото: Pexels

Журналисты американского издания «Slash Gear» решили узнать, какие бренды делают самые надежные седаны. На официальном сайте портала появился опрос, в котором предлагалось выбрать лучшую марку по данному показателю.

Согласно опросу, на лидером оказалась Toyota. 37,95 процента респондентов отдали свой голос за этот бренд. Они оценили седаны Toyota Corolla и Toyota Camry как самые надежные.

Вторую строчку заняла Honda, набравшая 25,08 процента голосов. Автомобили Honda Accord и Honda Civic были признаны самыми надежными седанами.

Третье место занял Nissan. За него проголосовали 14,19 процента опрошенных. Четвертым стал Mercedes-Benz, за него отдали голос 11,39 процента автолюбителей. Пятую строчку занял Hyundai. набравший 7,1 процента голосов. Замкнула рейтинг Mazda с 4,29 процента, передает сайт «Daily-motor».

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Лидером антирейтинга стал автомобиль Audi A3.

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