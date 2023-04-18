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СМИ: Подросток в Новосибирске принес пистолет в школу и случайно выстрелил в одноклассника

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Подросток в Новосибирске принес пистолет в школу и случайно выстрелил в одноклассника
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Новосибирске подросток принес в школу травматический пистолет и случайно выстрелил в одноклассника. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Оружие школьнику показал его дед и даже разрешил выстрелить. После этого подросток решил принести пистолет в школу, чтобы похвастаться перед друзьями. Во время демонстрации он начал стрелять и случайно попал в предплечье 14-летнего одноклассника.

Пострадавший отделался ушибами и синяками. Полиция составила административный проток за ненадлежащее воспитание в отношении матери стрелка, пишет Mash Siberia.

Еще одна стрельба произошла 14 апреля в Санкт-Петербурге в центре образования Калининского района, где 16-летний школьник несколько раз выстрелил на улице около здания, ранив двух семиклассников.

Затем он зашел в школу и направился в туалет, где выстрелил в двух восьмиклассников. Четверо пострадавших были оперативно отправлены в медучреждение.

Оружие Новосибирск Дети Школы
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