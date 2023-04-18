Шерлок Холмс и Альбус Дамблдор: москвичи рассказали, кем хотели бы работать

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Согласно данным опроса, каждый десятый житель столицы мечтает работать директором школы магии и волшебства Альбусом Дамблдором, а многие горожане хотели бы трудиться в роли сыщика Шерлока Холмса. Исследование о любимых литературных жанрах горожан и профессиях, которые им было бы интересно опробовать, представил сервис «Работа.ру».

Опрос показал, что многие жители Московского региона любят читать в любое свободное время. Об этом заявили 38 процентов респондентов. Некоторые опрошенные рассказали, что читают только когда у них появляется подобающее настроение, что случается довольно редко.

По результатам исследования выяснилось, что каждый десятый москвич хотел бы стать Альбусом Дамблдором из серии книг про волшебника Гарри Поттера. Кроме того, респонденты заинтересованы в карьере Распределяющей шляпы из произведения (т.е. специалистом по подбору кадров), передает портал «Москва 24».

Горожане также находят интересными карьеры сыщика Шерлока Холмса, путешественника Филеаса Фогга, разведчика под прикрытием Макса Отто фон Штирлица, ветеринара доктора Айболита.

Стало известно, за какую зарплату россияне готовы остаться на нелюбимой работе.