Центр ЭКМО для пациентов с дыхательной недостаточностью открылся в инфекционной больнице № 1

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 открылся центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Это первый московский инфекционный стационар, в котором заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией. ЭКМО может понадобиться пациентам с тяжелыми формами дыхательной недостаточности, которые невозможно устранить другими методами лечения, сказала она.

По словам заммэра, ЭКМО будет использовано, когда ситуация усугубится даже на аппарате ИВЛ. Она подчеркнула, что оборудования в скором времени будет перевезено в новый комплекс.

Отмечается, что кровь пациента пройдет через оксигенатор с газовой смесью, которая насыщается кислородом и избавляется от углекислого газа, а после возвращается в организм через другую вену, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.