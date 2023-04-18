Психолог Миллер рассказала, как помочь ребенку преодолеть стресс перед ЕГЭ

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Медицинский психолог, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги (ОППЛ) Арина Миллер рассказала, как родители могут помочь ребенку преодолеть стресс перед ЕГЭ.

По мнению эксперта, пользу принесет четкое планирование. Стоит составить четкий план действий, в котором следует указать, каким темам требуется уделить дополнительное внимание, и оставить время на повторение пройденного. Можно составлять примерный распорядок дня в последние недели перед экзаменом. Важно чередовать периоды нагрузки и отдыха.

В расписании важно предусмотреть время на прогулки, хобби, спорт, общение с друзьями. Также нужно не забывать о сбалансированном питании и здоровом сне.

Не нужно сравнивать ребенка с другими учениками, так можно только усилить тревогу. Школьника нужно научить концентрироваться на себе, только на своих достижениях и целях, передает Life.ru.

В свою очередь детский психолог Анфиса Калистратова посоветовала в период подготовки к экзаменам сократить время просмотра телевизора и использования соцсетей. В качестве отдыха лучше выбрать прогулки или физическую активность, передает ФАН.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.