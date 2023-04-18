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Ефимов: Более тысячи рабочих мест создадут на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва»

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Более тысячи рабочих мест создадут на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

После завершения строительства девяти новых производств на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируется создать более тысячи рабочих мест. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На площадке «Алабушево» ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них — производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест, — рассказал Ефимов.

Потребность в новых сотрудниках есть и на действующих предприятиях «Алабушево». Кроме того, новые производства, запуск которых планируется до конца 2023 года, приступили к поиску сотрудников.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на предприятии «Велфарм» трудятся 100 человек. В ближайшее время компания планирует нанять еще столько же сотрудников. После выхода на полную мощность на предприятии будут работать 1,2 тысячи человек.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» планируется создать более шести тысяч новых рабочих мест до 2024 года. Большинство сотрудников привлекут для создания беспилотных летательных аппаратов.

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